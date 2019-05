Mareggiate ed erosione, piscina e smog: si riunisce il consiglio comunale

Martedì 28 maggio alle 16 si riunisce il consiglio comunale, visibile anche attraverso internet in diretta streaming sul sito del Comune e sulla pagina Facebook Comune di Ravenna. A inizio seduta la trattazione dei seguenti question time: “Mareggiata e danni a Lido Adriano sud”; “Il sindaco come intende agire per la concessione delle sale ai movimenti neo-fascisti?”; “Una firma che conferma”; “Area sportiva di Piangipane: quale futuro?”. Seguirà l’interrogazione su “Rapporti fra Comune di Ravenna e Kireko dove sarebbe l’interesse pubblico”.

Quindi sarà esaminata la richiesta di convocazione di consiglio comunale ai sensi dell’articolo 39 del testo unico 267/2000 e ai sensi dell’articolo 43 del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, con oggetto “Discussione del consiglio comunale circa gli indirizzi sul raddoppio della piscina comunale” in discussione congiunta con l’interrogazione “Si raddoppi pure la piscina, ma su quella vecchia c’è del marcio”; la mozione “Annullare la proposta di affidamento in concessione della piscina comunale e per la ricerca di soluzioni alternative salvaguardando la continuità del servizio”; e gli ordini del giorno “L’importanza della piscina comunale e dell’attività fisica in generale per la salute pubblica”; “L’esigenza di un nuovo centro natatorio”; “Open day piscina comunale”.

Infine saranno discussi e votati i seguenti ordini del giorno: “Per la realizzazione di una pagina web e di un’app per raccogliere le segnalazioni dei cittadini” e “Modificare l’ordinanza antismog escludendo dai divieti di circolazione i veicoli diesel euro 4”; “Dipendenti Start Romagna aggrediti necessarie misure concrete”.