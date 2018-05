Marinara, ospedale e diplomati magistrali: si riunisce il Consiglio comunale

Giovedì 3 maggio, alle 16, si riunisce il consiglio comunale, visibile anche attraverso internet in diretta streaming sul sito del Comune e sulla pagina Facebook Comune di Ravenna. A inizio seduta la presidente del consiglio comunale darà comunicazione circa l’elenco delle interrogazioni che non hanno ricevuto risposta nei termini.

Saranno quindi trattati i seguenti question time: “Sulla partecipazione del Comune di Ravenna al bando europeo per il wi-fi gratuito”, presentato dai consiglieri del gruppo misto, Marco Maiolini, capogruppo, ed Emanuele Panizza; “Sul ritiro di apparecchi a pazienti con patologia di apnea notturna”, presentato dal consigliere della Lega nord, Massimiliano Alberghini; “Quali azioni per porre rimedio alla gravissima denuncia del personale medico del reparto di medicina dell’ospedale di Ravenna?”, presentato dal capogruppo di Forza Italia, Alberto Ancarani e dalla capogruppo di CambieRà, Samantha Tardi.

Seguirà la discussione e la votazione di tre proposte di deliberazione: la prima sarà presentata dall’assessora al Bilancio, Valentina Morigi, sull’ ”Approvazione del rendiconto della gestione del Comune per l’esercizio 2017”; la seconda dall’assessore alla Mobilità Roberto Fagnani e

riguarderà la “Ratifica della delibera di giunta comunale avente ad oggetto “l’approvazione della variazione al bilancio 2018/2020 per l’attuazione del programma operativo di dettaglio (Pod) del progetto presentato dal Comune di Ravenna nell’ambito del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa/scuola e casa/lavoro”. Successivamente sarà discussa e votata la proposta di deliberazione presentata dai consiglieri Verlicchi, che farà da relatrice, Alberghini, Tavoni, Rolando, Biondi, Maiolini, Tardi, Panizza, Ancisi e Manzoli relativa alla “Istituzione di una commissione d’indagine sugli aspetti amministrativi che riguardano il rapporto tra il Comune di Ravenna e la società Seaser spa”. Infine si tratterà e voterà l’ordine del giorno “Per una corretta tutela dei diritti dei docenti in possesso del diploma magistrale” presentato dal consigliere Fabio Sbaraglia, capogruppo Pd.