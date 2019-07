Marta Garuffi eletta presidente del Consiglio comunale di Lugo

Marta Garuffi è la nuova presidente del Consiglio comunale di Lugo. L’elezione è avvenuta nel corso della seconda seduta del Consiglio comunale, svolta giovedì 11 luglio. Marta Garuffi ha ottenuto i voti favorevoli di Partito Democratico e Insieme per Lugo e quelli contrari di Lega, Per la Buona Politica e Movimento 5 Stelle. Nata il 2 agosto 1980, Garuffi è impiegata e nella scorsa legislatura è stata capogruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale.

“Vorrei fare un sentito ringraziamento per questa opportunità, al gruppo che mi ha proposto dimostrando stima e fiducia in me ma anche a chi legittimamente ha ritenuto di non dare un parere favorevole – ha detto Marta Garuffi nel suo discorso -. È un’opportunità che si svilupperà sia dal punto di vista personale, sicuramente, come stimolo a migliorare sempre, sia sotto il profilo politico ed istituzionale, in quanto per me è un onore poter presiedere il Consiglio comunale della nostra città. È inoltre un’occasione per imparare dalle istituzioni e dalle persone che mi circondano”.

“Voglio esprimere la mia soddisfazione per la scelta che il Consiglio comunale di Lugo ha fatto eleggendo Marta Garuffi come presidente – dichiara il sindaco Davide Ranalli -. Alla presidente Garuffi, che sono certo ricoprirà questo incarico istituzionale con l’impegno, il rigore e la passione che ha sempre dimostrato, vanno i miei auguri di buon lavoro. Mi preme sottolineare che al di là delle sue doti politiche, la scelta di eleggere una donna presidente del Consiglio comunale è un ulteriore passo avanti importante per tutta la città, che dimostra l’attenzione già dimostrata nella composizione della giunta al tema del protagonismo delle donne in politica e nelle istituzioni”.

Subito dopo si è passati alla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, con i voti favorevoli di Partito Democratico e Insieme per Lugo, mentre Lega, Per la Buona Politica e Movimento 5 Stelle si sono astenuti. Per quanto riguarda i componenti delle commissioni consiliari di dipartimento, nella Commissione del I Dipartimento sono stati nominati Giuliano Babini, Riccardo Pagani, Enrico Marangoni e Marco Bertozzi (Partito Democratico), Stefano Scardovi (Insieme per Lugo), Fabio Cortesi e Francesco Martelli (Lega), Roberta Bravi (Per la Buona Politica) e Mauro Marchiani (Movimento 5 Stelle). Della Commissione del II Dipartimento fanno parte Paola Dalla Valle, Fabrizio Lolli e Alessandra Fiorini (Partito Democratico), Stefano Scardovi (Insieme per Lugo), Gian Luca Scardacchi (Lega), Silvano Verlicchi (Per la Buona Politica) e Mauro Marchiani (Movimento 5 Stelle). Infine, componenti della Commissione del III Dipartimento sono Beatrice Ricci Iamino, Ivano Rossi e Rita Salvatori (Partito Democratico), Giandomenica Babini (Insieme per Lugo), Barbara Magnani (Lega), Davide Solaroli (Per la Buona Politica) e Mauro Marchiani (Movimento 5 Stelle).

Sono poi stati nominati i componenti della commissione consiliare di controllo attività società partecipate: Gianmarco Rossato, Giacomo Baldini e Marco Bertozzi per il Partito Democratico, Roberta Bravi di Per la Buona Politica, Stefano Scardovi per Insieme per Lugo, Mauro Marchiani per il Movimento 5 Stelle e Francesco Martelli per la Lega. Infine, sono stati nominati i componenti della Consulta della sport, che sarà composta dall’assessore con delega allo Sport (Pasquale Montalti), Beatrice Ricci Iamino (Partito Democratico), Giandomenica Babini (Insieme per Lugo), Davide Solaroli (Per la Buona Politica), Barbara Magnani (Lega) e Mauro Marchiani (Movimento 5 Stelle).