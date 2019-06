Massa Lombarda, Morra e Martorano (Lega): "Commissioni ad hoc per affrontare i problemi"

Il capo gruppo del carroccio di Massa Lombarda Maria Elena Morra annuncia il deposito di un ordine del giorno per chiedere che "i problemi maggior della città siano affrontati in commissioni convocate ad Hoc con la presenza degli esperti, per dare risposte veloci ai cittadini".

“Questo ordine del giorno chiede al sindaco Daniele Bassi, che su specifica richiesta dei consiglieri, quando i problemi sono tecnici o comunque necessitino della presenza di esperti, possano quest’ultimi partecipare alle commissioni consiliari - esordisce -. Questa richiesta viene dal fatto che spesso ci si dimentica che un consigliere non è per forza esperto di agricoltura, lavori pubblici, sociale e scuola. Per questo vogliamo portare il nostro consiglio comunale ad un livello di maggiore preparazione in grado di poter affrontare i problemi dei cittadini e dare risposte veloci".

Prosegue il consigliere Carmelo Martorano: "Nei prossimi giorni depositeremo un altro ordine del giorno, riguardante le variazioni di bilancio che a breve verranno portate in comune, per chiedere l’istituzione di un fondo che permetta alle famiglie con redditi bassi di poter far fare sport ai bambini. Lo sport, utilizzato per l'educazione dei giovani è un utile strumento per favorire la crescita dei bambini, combatte l’obesità e una predisposizione mentale alla pratica della vita all'aria aperta, del movimento e della socialità, di cui faranno tesoro negli anni della maturità".