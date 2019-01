Massa Lombarda, unanimità in consiglio comunale nel contrasto alle proposte del ddl Pillon

Nella seduta del 18 dicembre 2018, il consiglio comunale di Massa Lombarda ha votato all’unanimità un ordine del giorno che “impegna il sindaco e la giunta a contrastare, nelle sedi nazionali più opportune e con gli strumenti più adeguati, il merito delle proposte in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità, contenute nel disegno di legge 735 Pillon”, che riguarda le “Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità”.

L'Odg, illustrato dal capogruppo del gruppo consiliare di maggioranza, prevede anche di “sensibilizzare tutti i parlamentari eletti in Emilia Romagna, affinché promuovano e garantiscano

seri e ampi confronti con tutti i soggetti istituzionali, associativi e professionali coinvolti al fine di sospendere l’attuale iter di approvazione” e di “verificare i dati di dettaglio circa la situazione e i bisogni delle famiglie e degli individui all’esito di procedimenti di separazione, in collaborazione con gli enti interessati e i soggetti competenti sul tema”.

“Si tratta di un segnale forte da parte di tutto il consiglio comunale - ha la vicesindaco di Massa Lombarda Carolina Ghiselli con delega alle Pari opportunità - perché si avverte la necessità di contrastare la crescente negazione dei diritti e delle libertà a partire dalla libertà delle donne, dei minori e dei soggetti più fragili. Il ddl 735 è un vero e proprio tentativo di minare l'attuale diritto di famiglia, di scardinare i tanti importanti traguardi in campo sociale ottenuti grazie ad anni di battaglie. L'esito della discussione e approvazione unanime in Consiglio trasmettono la consapevolezza che questa proposta di legge rappresenta una vera e propria crociata contro le libertà civili e individuali di donne, di uomini, di minori coinvolti nelle separazioni e nei divorzi. A contrasto della proposta di legge Pillon si sta mobilitando il mondo dell’associazionismo femminile e in particolare le associazioni che svolgono il proprio importante lavoro all'interno dei Centri Antiviolenza perché, se approvata, renderà particolarmente difficile per molte donne, madri e minori riuscire a tutelarsi da situazioni di violenza domestica”.

“Quella intesa dal senatore Pillon è un'idea di società che contrasta con le conquiste in tema di diritti civili e sociali che il nostro Paese ha raggiunto - continua Carolina Ghiselli -. Nel Ddl sono infatti contenuti una serie di rischi di arretramento sia per i minori che per la genitorialità in particolare femminile; stabiliscono che il mediatore familiare entra in gioco anche nei casi di violazione dell’art. 143 del codice civile sui doveri coniugali e nei casi di violenza di genere, tra le più diffuse cause di separazione per volontà della donna. Inoltre, il disegno di legge non tiene conto delle esigenze di figlie e figli, costretti ad adeguarsi ai genitori e non viceversa in quanto “divisi” a metà. Non tiene conto del diritto al benessere del minore, strettamente legato a quello di mantenere il proprio luogo di vita e di crescita. La condizione del coniuge economicamente più debole, che nella maggior parte dei casi è la donna, viene ulteriormente penalizzata dalla previsione del pagamento di un indennizzo al ‘genitore proprietario’. Purtroppo, assistiamo oggi ad azioni che tendono a collocare le donne, i figli, la stessa famiglia in una dimensione sociale inadeguata”.