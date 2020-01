Elezioni regionali, doppio appuntamento nel ravennate per Matteo Salvini

In vista delle elezioni regionali del 26 gennaio, Matteo Salvini torna nel ravennate. Accompagnato dal deputato Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, il leader della Lega domenica 19 gennaio incontrerà il pubblico a Cervia, in piazzale Michelangelo Maffei, alle 16 e a San Pietro in Vincoli, in piazzetta delle Erbe, alle 18.