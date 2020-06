Salvini arriva a Faenza: "Il candidato sindaco? Più disponibilità, faremo la scelta migliore"

Resta avvolto nel mistero il nome del candidato sindaco del centrodestra alle elezioni amministrative di Faenza previste per il 20 settembre - a differenza del nome del candidato del centrosinistra divulgato nei giorni scorsi. Sabato sera, infatti, il leader della Lega Matteo Salvini è arrivato in città, dove ha cenato insieme ai sostenitori al ristorante Casa Spadoni: ma dalle sue parole è trapelato poco in merito alla scelta del candidato.

"Abbiamo più di un'idea su come offrire finalmente una bella opportunità di cambiamento a Faenza e penso che nei prossimi giorni si sceglierà - ha spiegato Salvini - Fortunatamente c'è problema di abbondanza! C'è più di una disponibilità, quindi vedremo di fare la scelta migliore, anche a Imola. Sono orgoglioso della buona amministrazione di Forlì, e non solo di Forlì: i cittadini stanno toccando con mano il buon governo della Lega, quindi penso che sia Imola che Faenza potranno essere altre due tappe importanti".

Ci si chiede se il candidato potrà essere scelto anche tra i civici, al di fuori dalla Lega: "In questo momento penso a scegliere persone concrete e soprattutto squadre concrete - risponde Salvini - non chiediamo la tessera a prescindere, perciò se ci sono personalità del mondo delle professioni e del lavoro che si mettono a disposizione sono le benvenute. Ma non ex candidati del centrosinistra - ironizza poi rispondendo a una domanda - Non esageriamo!".

Durante la serata, il leader del Carroccio ha poi parlato di lavoro, cartelle esattoriali da stoppare "perchè non è il momento che Equitalia faccia una strage", di casse integrazioni ancora non pagate, del cambiamento a Faenza e di "un ministro come la signora Azzolina, che non può permettersi di pensare di tenere fuori dalle classi un milione di bambini a settembre, perchè se è così si dimetta, di danni ne ha già fatti abbastanza".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Insieme a Matteo Salvini stiamo costruendo una seria alternativa a questo Governo - commenta il segretario della Lega Romagna Jacopo Morrone, presente alla serata - Siamo dalla parte delle partite iva, dei lavoratori, degli imprenditori, dei commercianti e dei milioni di studenti che a settembre hanno il diritto di tornare a scuola. Ripartiamo insieme, ripartiamo dalla Romagna e soprattutto da Faenza, Imola e Verghereto!".