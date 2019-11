Matteo Salvini a Ravenna per inaugurare la sede della Lega Nord

Il giorno dopo la "discesa" in Darsena delle Sardine ravennati, prevista per mercoledì 4 dicembre, Matteo Salvini arriva a Ravenna per sostenere la candidata del Carroccio alle elezioni regionali del 26 gennaio Lucia Borgonzoni. Il leader della Lega, infatti, è atteso nella città dei mosaici per giovedì 5 dicembre.

L'arrivo dovrebbe essere intorno alle 19 in via Gioacchino Rasponi 15, dove Salvini inaugurerà la nuova segreteria provinciale. Già confermata la presenza di Jacopo Morrone, segretario Lega Romagna, mentre è ancora da confermare la presenza di Lucia Borgonzoni. A questo punto, vista la vicinanza delle due giornate, è ipotizzabile che le sardine di Ravenna pensino di spostare il loro raduno al giorno dopo, incrociandosi così con l'arrivo di Salvini.