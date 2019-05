Elezioni, Solaroli sta meglio dopo il malore e annuncia: "Arriva Salvini a Lugo"

“Vorrei tranquillizzare amici e sostenitori e ringraziarli per i moltissimi messaggi di sostegno ricevuti in queste ore: mi sento benissimo, mi sono ripreso del tutto dal piccolo incidente di venerdì sera”. Lo rende noto Davide Solaroli, candidato sindaco a Lugo di Buona Politica, Lega e Uniti per Lugo, in riferimento al malore occorsogli durante l’inaugurazione del comitato elettorale di piazza Baracca 13. Solaroli inoltre annuncia la grande e attesa novità della campagna elettorale: il 22 maggio il ministro dell’Interno Matteo Salvini sarà a Lugo.

“La tensione e la stanchezza mi hanno giocato un brutto scherzo – prosegue Solaroli – ma, in definitiva, non è successo niente di grave. E’ stato solo un piccolo mancamento. Ringrazio il personale del 118 che è prontamente accorso e che mi ha curato con grande professionalità. Prendendo a prestito una metafora del Giro d’Italia che parte proprio oggi, è come essere scivolato in discesa. Ma, come fanno i ciclisti, mi sono subito rialzato, ho ripreso la bicicletta e ho ricominciato a pedalare: ci sono ancora diverse montagne da scalare in vista del traguardo del 26 maggio. La campagna elettorale dunque va avanti e io sono più determinato che mai a raccogliere questa grande voglia di cambiamento che avverto ogni giorno tra i cittadini lughesi”.

“Anche venerdì sera le persone sono accorse numerosissime e mi hanno fatto sentire tutto il loro calore e il loro sostegno, anche e soprattutto nelle circostanze del mio piccolo malore – continua Solaroli -. Per me rappresenta uno sprone in più per continuare a combattere per il sogno di cambiare Lugo, obiettivo che tutta la coalizione che mi sostiene sta portando avanti in maniera unita e decisa. Dopo l’inaugurazione del comitato elettorale, un punto di ritrovo e di ascolto per tutti i cittadini che volessero informarsi sul programma, conoscere i candidati e porre i più svariati quesiti, vi sono altre due novità molto importanti: lunedì 13 maggio Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, sarà a Lugo, all’Ala d’Oro, per un incontro con associazioni, imprese e operatori economici del territorio. Mercoledì 22 maggio, invece, il ministro dell’Interno Matteo Salvini, nell’ambito del suo tour elettorale in Romagna, sarà a Lugo per sostenere la mia candidatura a sindaco”