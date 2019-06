L'annuncio di Salvini da Milano Marittima: "La flat tax si farà, fondi già trovati"

Ormai "habituè" della località balneare romagnola, Matteo Salvini è tornato anche quest'estate sulle spiagge di Milano Marittima, dove il vicepremier è solito trascorrere qualche giorno di vacanza ogni anno. Il leader della Lega, attorniato da tanti curiosi, è stato intervistato dalle telecamere di Sky Tg24.

La flat tax si farà? "Ovvio". Così risponde Salvini all'intervistatore. Varrà "almeno 15 miliardi", fondi che sono stati "già trovati", assicura. "Non è un capriccio della Lega diminuire le tasse alle famiglie, alle imprese, ai lavoratori. E' l'unico modo per far ripartire questo Paese. A Bruxelles si mettano l'anima in pace: nel 2020 non tutti ma tanti italiani pagheranno meno tasse, apriranno nuove imprese e ci saranno più assunzioni". Nessuna manovra aggiuntiva, dice il vicepremier, ma anticipare la manovra d'autunno: "No, nessuna nuova tassa in più. Anzi, vogliamo fare subito la manovra che di solito si fa in inverno".

"Sull'immigrazione l'Europa continua a non esistere: non esagerassero parlando di infrazione, multe, commissari. Noi all'Europa diamo sei miliardi l'anno quindi ci permettano di tagliare le tasse agli italiani. Cosa che io farò qualunque cosa accada - continua il vicepremier - Il premier Giuseppe Conte sta lavorando bene". Quanto durerà il governo? "Quattro anni", conclude il vicepremier.