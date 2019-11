Mauro Conficoni nuovo segretario del Pd di Cervia

Si è svolto il congresso dell’unione comunale del Partito Democratico che ha eletto Mauro Conficoni segretario comunale del Partito Democratico di Cervia. Il neo segretario ha commentato: “In una fase sociale come questa non è facile appassionarsi alla politica ma io lo sono da sempre e responsabilmente, in modo deciso, ho deciso di impegnarmi attivamente a livello locale.

Ho una ricca esperienza di impresa nei settori del turismo e dell’ambiente, da sempre credo nella partecipazione, nell’ascolto, nell’impegno personale. Il Pd di Cervia è ricco di persone, di idee, di voglia di fare. Vogliamo collegarci con la velocità della società e con le grandi contraddizioni di questo nostro tempo, essere vicini a quelli che hanno bisogno, siano giovani o anziani e proporre un modello di società chiaro e realizzabile per i cittadini, i turisti, le imprese. Insieme al Sindaco, la giunta, i consiglieri comunali e quanti si impegnano nelle istituzioni e nella società.Sono un combattente, e chi ha voglia, entusiasmo e un po’ di tempo libero, si unisca a noi. Sarà bello.” Il segretario provinciale Alessandro Barattoni ha ringraziato il segretario uscente Enrcio Delorenzi. “Enrico – ha detto – ha lasciato l’incarico per un’importante soddisfazione lavorativa e lo ringrazio molto per il lavoro che ha svolto in questi anni”