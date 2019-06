Mercatone Uno: Articolo Uno insieme ai lavoratori al presidio

Articolo Uno Ravenna esprime solidarietà nei confronti dei lavoratori di Mercatone Uno: più di 1800 lavoratori in Italia, di cui 450 solo in Emilia-Romagna e 50 solo nella provincia di Ravenna, infatti, dal 24 maggio si trovano senza un lavoro, senza retribuzione e senza la protezione degli ammortizzatori sociali.

"Siamo andati ad esprimere la nostra solidarietà e vicinanza al presidio dei lavoratori a Russi lo scorso venerdì - spiegano dal movimento - Il senatore Vasco Errani, di Articolo Uno, ha presentato un’interrogazione urgente al ministro Di Maio per avere una risposta rispetto alla drammatica situazione del Mercatone Uno". "Ho presentato un'interrogazione al ministro Di Maio per avere una risposta rispetto alla drammatica situazione dei lavoratori di Mercatone Uno - spiega Errani - Più di 1800 lavoratori dal 24 maggio, infatti, sono stati colpiti dal fallimento di Mercatone Uno e si trovano ad oggi senza retribuzione e senza la protezione degli ammortizzatori sociali. Con l'interrogazione presentata in Senato, ho chiesto al Governo di attivarsi affinché venga data una risposta immediata e positiva alla richiesta dei sindacati di attivazione della cassa integrazione straordinaria per gli oltre 1800 lavoratori coinvolti e quali iniziative intenda adottare per favorire la vendita di questo storico marchio della grande distribuzione a un soggetto in grado di rilanciarne l'attività".