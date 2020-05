Michele Mazzotti è il nuovo capogruppo Pd in consiglio comunale a Cervia

Dopo le dimissioni di Antonio Emiliano Svezia, martedì Michele Mazzotti è stato nominato nuovo capogruppo Pd in consiglio comunale a Cervia. La nomina del 29enne è avvenuta tramite videoconferenza. "Ho accolto davvero con onore la proposta di guidare in consiglio comunale il gruppo del Partito Democratico - commenta Mazzotti - È un momento difficile per tutti e sento il peso di prendere questo testimone in un periodo storico così delicato, confortato dalla fiducia nel lavoro del sindaco e della giunta e dove certamente l’impegno richiesto a tutti noi sarà maggiore. Non sarà semplice, ma sono pronto ad assumermi questo nuovo incarico e la responsabilità di portare la voce e le proposte dell’intero gruppo consigliare e del partito Democratico, oltre che nelle sedi istituzionali, nella città, tra la gente. Oggi più che mai bisogna fare squadra, non solo dentro la stessa maggioranza, ma anche con i partiti di minoranza; c’è in gioco il bene della nostra città, quel bene comune per il quale ho sempre lavorato e che è stato il motivo della mia candidatura in consiglio comunale”

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.