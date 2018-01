Il Ministro Poletti a Russi per parlare di lavoro e giovani

Venerdì 26 gennaio alle 20.45 il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Giuliano Poletti sarà a Russi per parlare di “Giovani e mondo del lavoro: politiche attive, opportunità e crescita”. L’incontro sarà l’occasione per confrontarsi con il ministro sugli interventi messi in campo dal governo in tema di occupazione, in particolare giovanile, e le novità contenute nella Legge di Bilancio 2018 per imprese e formazione. Inoltre si farà il punto su occupazione e crescita a livello territoriale e in particolare verrà illustrata la situazione del Comune di Russi.

Interverranno il sindaco di Russi Sergio Retini , il segretario comunale Pd Paolo Valenti, il segretario provinciale Pd Alessandro Barattoni e la direttrice della Agenzia Regionale del Lavoro Paola Cicognani. La serata, promossa dal circolo Pd di Russi in occasione delle elezioni politiche del 4 marzo, si terrà presso la sede della Polisportiva Bertolt Brecht in via Gobetti 7.