Mirabilandia e il problema traffico, "Il pedaggio del parcheggio torni in uscita"

Problema traffico a Fosso Ghiaia all'altezza di Mirabilandia. A sottolineare il caso è Marco Maiolini del Gruppo misto, che spiega: "All’annoso problema del traffico sulla Statale 16 tante volte denunciato, negli ultimi tempi, nel villaggio delle cicogne, se ne è aggiunto un altro forse anche più grave. Nelle giornate di punta, quando il traffico intasa la statale, chi si reca a Mirabilandia, si riversa sulla via Dismano, svolta per via Fosso Ghiaia verso il paese, costeggia il canale, arriva alla rotonda e passando dal centro abitato, per l’esattezza da via 2 agosto, tenta di immettersi sulla statale dalla rotonda nei pressi del circolo, intasando tutto il percorso dal semaforo del Dismano alla rotonda 11 settembre sull’Adriatica"-

"Queste auto in fila impediscono ai residenti di uscire dall’abitato, particolarmente a chi abita in via 2 agosto, che essendo una via stretta e a senso unico, non lascia alternative di manovra - aggiunge -. Qualche anno fa questa situazione fu risolta con la collaborazione di Mirabilandia, che non chiedeva il pedaggio del parcheggio all’ingresso, ma in uscita. Così facendo il traffico risultava molto più scorrevole. Gli abitanti del Paese chiedono quindi alla dirigenza di Mirabilandia di riprendere in considerazione seriamente il reinserimento della procedura in uso qualche anno fa, cosicché il traffico sarà più sopportabile negli orari d’entrata, e più diluito la sera in uscita. Questa soluzione naturalmente sempre in attesa che si progetti una efficace viabilità alternativa per raggiungere Mirabilandia e i lidi sud, sfruttando l’esistente E-45".