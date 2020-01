Movimento 5 stelle, Alessio Lombardi si candida come 'facilitatore regionale'

Alessio Lombardi si è candidato come “facilitatore regionale” per le relazioni interne del Movimento 5 Stelle. Si tratta di una figura pensata dal Movimento per riorganizzarsi in ogni regione. Obiettivo, come si legge sul suo blog ufficiale, "permettere ai gruppi di essere molto più presenti sul territorio, favorire la nascita di nuovi gruppi e consentire al Movimento di risolvere meglio i problemi degli italiani. I facilitatori, che in Emilia Romagna saranno in tutto sei, dovranno inoltre coinvolgere nuove persone e curare i rapporti con i nostri eletti all’interno della regione, i rapporti con i nostri gruppi locali e l’organizzazione delle liste quando ci sono le elezioni comunali".

"In questi ultimi due anni – spiega Lombardi – non sempre è stato facile amministrare la gestione dei vari gruppi di attivisti che compongono la rete del Movimento 5 stelle sul territorio. Di Maio, che in questi anni ha fatto un lavoro straordinario portandoci fino al governo del Paese, è tutt’altro che sordo alle critiche e ha quindi iniziato un percorso di riorganizzazione del movimento, che si è concretizzato in una prima fase con la selezione dei team del futuro e dei facilitatori nazionali, proseguirà con la seconda in cui si individueranno i facilitatori regionali e si completerà con gli Stati Generali a marzo. Il tutto per una gestione più collettiva del movimento che possa riaccendere l’entusiasmo dei territori e far ripartire il percorso che oggettivamente si è un po’ arenato negli ultimi mesi, ma soprattutto per riprogrammare il futuro del movimento da qui ai prossimi 10 anni".