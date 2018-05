Movimento 5 Stelle, bus da Lugo per la "manifestazione del dissenso"

Il Movimento 5 Stelle invita i suoi sostenitori a manifestare il dissenso contro la decisione del Capo dello Stato di affidare l’incarico di governo a Carlo Cottarelli. L'appuntamento si terrà sabato a Roma, in Piazza della Bocca della Verità. Sono stati organizzati bus in partenza da Lugo, Forlì, Cesena e Rimini, che si aggiungono a quelli organizzati in tutte le principali città dell’Emilia Romagna. "Anche la Romagna si mobilita in massa a favore di un governo votato dalla maggioranza degli italiani, dopo lo sconcertante epilogo deciso da Mattarella contro il “Contratto per il Governo del Cambiamento” e l’esecutivo proposto da Conte", affermano in pentastellati.

Per chi fosse interessato sono disponibili gli ultimi posti in pullman granturismo, con partenza alle ore 9.00 da Forlì, ore 9.30 da Lugo e ore 9.15 e 10.30 da Cesena. Rientro da Roma con partenza alle ore 23.30. Il costo del viaggio di andata e ritorno è di circa 30 euro. "Si tratta - spiegano dal Movimento 5 Stelle - di una buona occasione per conoscere nuovi attivisti e simpatizzanti e far sentire a tutta l’Italia e anche all’Europa che il nostro voto conta e va rispettato.