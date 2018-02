Movimento 5 stelle, il candidato Toninelli in visita a Ravenna

Proseguono gli appuntamenti con i candidati e i portavoce del Movimento 5 Stelle a Ravenna. Nella giornata di mercoledì 21 febbraio il portavoce uscente e candidato alla Camera Danilo Toninelli sarà in visita nella Provincia di Ravenna. Farà tappa all’inceneritore/centrale a biomasse PowerCrop-Enel Green Power di Russi. "Un’opera dal grande impatto sul territorio, realizzata grazie agli incentivi pubblici che potrà avere ricadute sia sulla salute dei cittadini sia sull’agricoltura di pregio delle nostre campagne - commenta il candidato Alessandro Ruffilli - e che certamente cancellerà per sempre l’unicum ambientale e paesaggistico costituito dalla “Versailles della Romagna” (il secentesco Palazzo San Giacomo) e dalla vicinissima Villa romana, una delle ville rustiche meglio conservate del nord Italia. Si proseguirà con altro impianto, conseguente all’assalto al nostro territorio da parte delle compagnie petrolifere: lo stoccaggio di gas San Potito-Cotignola. Insieme alla “coltivazione” A.C 27. EA della famigerata piattaforma Angela Angelina, corresponsabile della subsidenza di 2 centimetri all’anno a Lido di Dante che sta distruggendo la Riserva Naturale dello Stato di Foce Bevano, e alla coltivazione in terraferma Dosso degli Angeli, rappresenta uno degli impianti a maggiore impatto per il nostro territorio, le cui conseguenze nel lungo termine paiono ancora incerte. Senza calcolare gli altri impianti e le coltivazioni di idrocarburi in fase di approvazione".

La visita di Danilo Toninelli terminerà a Ravenna, con un aperitivo insieme ai cittadini e ai candidati per i collegi uninominali e plurinominali di Camera e Senato della nostra Provincia. Tutti i cittadini potranno porgli qualsiasi domanda inerente il programma elettorale e le battaglie finora compiute in Parlamento L’incontro con i cittadini si terrà al bar Fresco di via 4 Novembre 51, a partire dalle 18.00.