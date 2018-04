Movimento 5 Stelle, primo incontro nella storica sede di via Landoni

Sarà la sala al n.2 di via Landoni, sede storica di tante riunioni nel corso degli anni, ad aprire la serie di incontri pubblici organizzati del meetup 5 stelle Ravenna. “La serata, come tutte le altre che seguiranno, è aperta a tutti i cittadini interessati alla nostra attività politica ispirata ai principi fondanti del MoVimento 5 Stelle. Il grande successo elettorale, che ha portato il MoVimento 5 Stelle ad attestarsi in alcuni seggi della nostra città fino intorno al 35%, a nostro parere palesa la necessità espressa dagli elettori di un percorso volto verso questa direzione” si legge in una nota.



“L’incontro sarà l’occasione per presentare questo Meetup ed accogliere i vecchi, ma soprattutto i nuovi attivisti, che avranno la possibilità di portare nuove idee e nuova linfa per progettare un percorso di iniziative ed eventi per cominciare a pensare a #Ravenna2021, percorso che ci porterà ad una miglior conoscenza delle esigenze e degli aspetti da valorizzare del nostro territorio. Ascolto, rispetto dei singoli e lavoro di squadra dei partecipanti saranno la base fondante delle regole di condotta che questo gruppo si è dato”.

“Alla luce di quanto sopra insieme si decideranno le iniziative e le azioni che tutti noi potremo mettere in campo grazie ad un impegno personale . La serata sarà anche una bella occasione per commentare la campagna elettorale appena conclusa ed aprire una finestra di discussione e di confronto sulla situazione post voto e sui possibili scenari futuri. Abbiamo bisogno di cittadini che amano la nostra città e che, mettendo a disposizione la loro passione e le loro competenze, vogliano mettersi in gioco ripartendo dalla base e dal lavoro che si fa nei Meetup”.