Movimento 5 stelle, un incontro con i neoeletti romagnoli in Parlamento

Venerdì 25 maggio alle 18, al cafè Solito posto in via Giuliano da Maiano 29 a Faenza, si terrà l'incontro pubblico "I palazzi del potere visti dall'interno. Confronto sulle dinamiche post voto e sulla nascita del nuovo Governo" al quale parteciperanno i neoeletti romagnoli in Parlamento del Movimento 5 stelle: il senatore Marco Croatti e i deputato Giulia Sarti e Carlo De Girolamo.