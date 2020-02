Nasce la 'Lega Romagna per Salvini premier', Morrone: "Giornata storica"

"Una giornata storica". A Milano è stata siglata lunedì la nascita della Lega Romagna per Salvini Premier. Soci fondatori sono i deputati Jacopo Morrone ed Elena Raffaelli, insieme a Lorenzo Martino. "Già in questo fine settimana - commenta Morrone - saremo presenti in tante piazze della Romagna per dare il via al tesseramento 2020. Con la guida del nostro leader, Matteo Salvini, continueremo le nostre battaglie per la libertà e per il futuro del Paese. E’ un impegno e una promessa che rivolgo a tutti i nostri soci e ai nostri sostenitori".