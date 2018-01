Natale, estate 2018 e "Destinazione Ravenna": l'opposizione porta il turismo in commissione

Giovedì pomeriggio, alle 15, nella sala consiliare del Comune di Ravenna si riunirà la commissione turismo presieduta dalla consigliera Mariella Mantovani. La commissione è stata richiesta con urgenza dai commissari di opposizione, che hanno ritenuto opportuno convocarsi, nonostante il periodo natalizio e festivo, data l'importanza degli argomenti prestabiliti all'ordine dei lavori. "Riteniamo questa commissione una splendida occasione per aprire un costruttivo dibattito, nonchè confronto politico - spiega Samantha Tardi di CambieRà, prima firmataria della richiesta di convocazione - alla luce delle recentissime dichiarazioni in merito alle festività natalizie rilasciate dall'assessore al turismo Giacomo Costantini".

Nella commissione si discuterà di "relazione sui dati della stagione turistica 2017, sulle iniziative natalizie (progetti, risorse, obiettivi da raggiungere, soggetti assegnatari), programmazione turistica per l'anno 2018 (strumenti, destinazione risorse e azioni), presentazione progetto Dmo (composizione pubblica, modalità di selezione e individuazione dei soggetti privati, alleanza con Cervia, pianificazione dell'attività), sospensione cautelare del servizio assegnato alla ditta Giaccardi e associati oggetto di indagine, relazione su quanto già attuato e quanto ancora da attuare dall'azienda G&M Network, vincitrice del secondo bando turistico riguardante il brand Destinazione Ravenna". La richiesta è stata firmata, oltre che dalla consigliera Tardi, da Veronica Verlicchi (La Pigna), Massimiliano Alberghini (gruppo Alberghini), Alberto Ancarani (Forza Italia), Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), Massimo Manzoli (Ravenna in Comune) e Gianfilippo Nicola Rolando (Lega Nord).