Nel "Giorno del ricordo" un'area verde per le vittime delle foibe

Il consiglio comunale di Lugo è convocato in seduta straordinaria sabato 10 febbraio alle 11 per la celebrazione del “Giorno del ricordo”, in memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. Successivamente, alle 12.15 ci sarà l’intitolazione dell’area verde dedicata a tutte le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata in via Luzi. Il Giorno del ricordo è una solennità civile nazionale italiana istituita nel 2004; da allora tutti gli anni viene commemorato a Lugo in Consiglio comunale. Lo scorso 27 gennaio, in occasione del Giorno della memoria, l’area verde di via Spinelli è stata dedicata alle vittime della Shoah.