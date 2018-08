Nella notte Forza Nuova "trasforma" via di Roma in via Ettore Muti

Risveglio insolito venerdì mattina per i residenti di via di Roma: sul cartello che segnala il nome della strada, nel segmento tra la Basilica di Santa Maria in Porto e il Mar, è infatti apparso il cartello fittizio "via Ettore Muti (1902 - 1943)". Il gesto è stato rivendicato dai militanti di Forza Nuova, che con quest'azione chiedono di intitolare al gerarca una via della città. "Faremo formale richiesta affinchè una parte di via di Roma, quella dove nella notte abbiamo affisso il cartello (dove all'epoca abitava Ettore Muti), venga intitolata al plurimedagliato gerarca", spiega la responsabile provinciale Desideria Raggi.