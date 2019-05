Elezioni, Nicola Zingaretti a Lugo e Cervia: "La parola chiave è 'unità'"

Doppio appuntamento nel ravennate mercoledì mattina per il segretario nazionale del Partito democratico Nicola Zingaretti, protagonista di due incontri pubblici a sostegno dei candidati sindaci Pd della nostra provincia. Alle 9 si è recato a Cervia al Trucolo Caffè, insieme al candidato sindaco del centrosinistra della città del sale Massimo Medri. Poi alle 10.30 al mercato di Lugo, presso il banchetto del Pd in Largo della Repubblica, ha incontrato i cittadini insieme al candidato sindaco Davide Ranalli.

"A Lugo avete costruito un’alleanza larga e unitaria – ha sottolineato lo stesso Zingaretti – Di questo non posso che esserne contento perché anche per le Europee il Pd ha capito la lezione, indirizzando gli sforzi sulla sua capacità di mobilitazione. A livello nazionale mi sono battuto per la lista unitaria. Inizialmente tutti mi dicevano che stavo sbagliando, ma sono andato avanti perché ricordavo le parole delle tante persone che avevo incontrato, dalla Val d’Aosta alla Sicilia, e che speravano finissero litigi e divisioni al nostro interno. L’unica parola che deve prevalere è unità”.

“Il Pd è tornato a essere un grande partito popolare – ha detto invece Ranalli, ringraziando per la loro presenza a Lugo i sindaci del territorio presenti – che sta in mezzo alla gente esattamente come in mezzo alle persone dobbiamo stare noi amministratori. Il gruppo dirigente del Partito Democratico è unito sia a livello nazionale che a livello locale per affermare i nostri valori. Abbiamo l’obbligo qui dai territori di costruire senza retorica un nuovo disegno di speranza per questo paese. Se riusciremo a riaffermarci in queste zone, dove abbiamo sempre governato mettendo davanti principi e valori, credo che finalmente il centrosinistra potrà essere un elemento di riscatto per tutti”.

"In tanti questa mattina con Nicola Zingaretti per parlare di lavoro, economia, giovani e famiglie", commenta il sindaco di Cervia Luca Coffari. "Tante persone sono venute per sentire e salutare il segretario nazionale - commenta Gianmarco Rossato, segretario comunale del Pd di Lugo e capogruppo in consiglio - Una grande carica per gli ultimi 20 giorni di campagna elettorale". A Lugo Zingaretti ha incontrato anche i Giovani Democratici, tra i quali il segretario Michelangelo Vignoli, appena tornato dalla traversata in bicicletta Atene-Alfonsine.

La campagna “Strada per strada, quartiere per quartiere” prosegue mercoledì alle 18.30 con un incontro al Maracanà dedicato al quartiere di Lugo Sud. Giovedì Ranalli incontrerà i cittadini di Chiesanuova di Voltana alle 19.30 all’angolo di Carrara Saracco, mentre sabato dalle 10.30 in Largo Baruzzi si parlerà del futuro della città e dell’Europa insieme a Gianni Cuperlo.