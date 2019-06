Nicola Pasi nomina la nuova giunta di Fusignano

Nicola Pasi, rieletto sindaco di Fusignano, ha ufficializzato la nuova Giunta comunale. Questi gli assessori con le relative deleghe e i progetti specifici da seguire: Nicola Pasi sindaco - bilancio - organizzazione del personale - affari generali e semplificazione - legalità e sicurezza - polizia locale - partecipazione e comunicazione - società partecipate - progetti speciali; Lorenza Pirazzoli vicesindaco - politiche educative - cultura - pari opportunità - politiche per l’integrazione - adolescenza e politiche giovanili, progetti specifici - Fusignano paese natale di Arcangelo Corelli - Fusignano comunità integrata - progetto 0-18; Andrea Minguzzi (assessore anziano) patrimonio e lavori pubblici - rigenerazione urbana, pianificazione territoriale ed edilizia - ambiente, energia e sviluppo sostenibile - viabilità e mobilità sostenibile - decentramento, progetti specifici - cittadella della scuola e dello sport - progettiamo il bosco - Fusignano delle biciclette - Fusignano resiliente - Fusignano green (low carbon city); Carlo Sante Venturi (terzo assessore delegato per la Giunta dell’Unione) sviluppo economico, commercio e attività produttive - eventi e valorizzazione del centro storico - sport e tempo libero - associazionismo e volontariato - turismo, progetti specifici - rigenerazione centro storico - otto settembre e non solo - Fusignano fa rete - fare sport è fare comunità - Fusignano comunità attiva; Valentina Modena politiche sociali e sanitarie - politiche abitative - servizi demografici - protezione civile - agenda digitale, innovazione tecnologica e smart city, progetti specifici - al servizio della quarta età - cultura della salute - Fusignano in banda larga.