Elezioni, Nicola Zingaretti incontra gli elettori di Lugo e Cervia

Doppio appuntamento nel ravennate mercoledì mattina per il segretario nazionale del Partito democratico Nicola Zingaretti, protagonista di due incontri pubblici a sostegno dei candidati sindaci Pd della nostra provincia. Alle 9 si è recato a Cervia al Trucolo Caffè, insieme al candidato sindaco del centrosinistra della città del sale Massimo Medri. Poi alle 10.30 al mercato di Lugo, presso il banchetto del Pd in Largo della Repubblica, ha incontrato i cittadini insieme al candidato sindaco Davide Ranalli.

"In tanti questa mattina con Nicola Zingaretti per parlare di lavoro, economia, giovani e famiglie", commenta il sindaco di Cervia Luca Coffari. "Tante persone sono venute per sentire e salutare il segretario nazionale - commenta Gianmarco Rossato, segretario comunale del Pd di Lugo e capogruppo in consiglio - Una grande carica per gli ultimi 20 giorni di campagna elettorale". A Lugo Zingaretti ha incontrato anche i Giovani Democratici, tra i quali il segretario Michelangelo Vignoli, appena tornato dalla traversata in bicicletta Atene-Alfonsine.