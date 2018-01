Niente più spazi comunali ai neo-fascisti: il consiglio approva la proposta

Martedì il consiglio comunale di Alfonsine ha approvato - quasi all'unanimità - l'ordine del giorno presentato da Claudio Fabbri, capogruppo di Bellalfonsine, col quale è stato chiesto al sindaco e alla giunta di continuare a potenziare l'impegno antifascista in ogni attività, specialmente con le scuole, per mantenere viva la memoria storica e la storia locale. Lo stesso ordine del giorno ha impegnato l'amministrazione comunale a non concedere l'uso di spazi comunali a chi si richiama al fascismo e al nazismo in tutte le sue forme, istiga all'odio e alla discriminazione razziale e sessuale, all'antisemitismo e professa l'intolleranza.

"Sono molto soddisfatto che il consiglio comunale abbia raccolto l'invito proposto da Bellalfonsine in maniera così ampia e decisa - afferma il capogruppo - Chi ricopre cariche istituzionali, come il consiglio comunale, non può che essere antifascista e fedele alla Costituzione. Mi sorprende però l'atteggiamento del Movimento 5 stelle, che ha votato contro dicendo di condividere lo spirito dell'iniziativa ma di non ritenere corretto non concedere l'uso di strutture e spazi comunali a chi si professa contrario ai valori della Costituzione e invita all'odio, alla discriminazione e al nazifascismo perché, cogliendo il senso delle parole dei grillini, questo sarebbe un provvedimento liberticida e comunque sarebbe compito di prefetto o questore. Noi pensiamo invece che a chi professa odio, intolleranza, razzismo e fascismo gli spazi comunali non possano essere concessi e pertanto proporremo quanto necessario per adeguare i regolamenti comunali in tal senso".