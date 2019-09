Novità sulla scena politica: nasce il Gruppo Consiliare "Lega per Russi"

Un nuovo gruppo consiliare si affaccia sulla scena politica a Russi. I consiglieri Andrea Flamigni e Giulia Maritozzi hanno comunicato ufficialmente al Presidente del Consiglio la volontà di costituire un nuovo gruppo consiliare denominato "Lega per Russi". “La decisione - esordisce Flamigni - è stata attentamente ponderata e valutata all'interno del gruppo con il pieno appoggio dell'On. Jacopo Morrone Segretario Lega Romagna e del Segretario della sezione Lega Russi Maria Marabini.”



Flamigni, candidato sindaco della lista civica Russi Libera e Sicura, lista sostenuta anche dalla Lega, e Maritozzi (attuale Vice Presidente del Consiglio) hanno preso parte ai precedenti consigli comunali in qualità rispettivamente di capogruppo e consigliere del gruppo consiliare Russi Libera e Sicura.

“Non viene a mancare l'impegno preso con i nostri elettori - prosegue Flamigni - i temi a noi cari quali la sicurezza, la lotta al degrado, la salute, l'ambiente, il lavoro saranno portati avanti con maggiore decisione. Anche durante l'ultima 'Fira di Sett dulur' - continua Flamigni - si sono verificati spiacevoli episodi di criminalità, il più eclatante il furto di 19 mila euro raccolti a scopo benefico.”

Estremamente motivata anche Giulia Maritozzi a portare aventi l'attività del nuovo gruppo consiliare. "Ritengo che in questo particolare momento storico - afferma Maritozzi - in cui a livello politico nazionale stiamo assistendo a giochi di palazzo del tutto privi di logica, di obiettivi comuni, di valori condivisi e di consenso popolare, sia nostro dovere distinguerci e non scendere a compromessi, soprattutto quando la visione politica, in particolari ambiti come la sicurezza, è del tutto discordante tra i componenti di un gruppo consiliare.

“Il gruppo consiliare Lega per Russi - conclude Flamigni - nasce anche con lo scopo di rafforzare la presenza della Lega sul territorio, coinvolgendo nuovi concittadini che hanno a cuore e condividono i nostri ideali con i quali far crescere il gruppo e rafforzare il legame con il nostro amato territorio.”