Cervia, ecco la nuova giunta di Medri: Armuzzi confermato vicesindaco

Il sindaco di Cervia Massimo Medri, eletto nelle elezioni del 26 maggio, ha nominato la nuova Giunta comunale di Cervia. L’esecutivo è composto, oltre che dal sindaco Massimo Medri, da Gabriele Armuzzi vicesindaco, Michela Brunelli, Michele Fiumi, Bianca Maria Manzi ed Enrico Mazzolani.

"La nuova giunta cervese – ha dichiarato Medri – è composta da persone capaci e motivate a intraprendere l’attività amministrativa e a lavorare per la crescita e il bene di Cervia. Ognuno di loro peraltro ha avuto grande riconoscimento popolare nelle ultime elezioni dal diverso elettorato. Ho attribuito le deleghe tenendo conto delle rispettive attitudini, esperienze, professionalità e sensibilità. Ritengo che questa squadra abbia tutti i presupposti per realizzare con serietà e competenza i diversi obiettivi del programma di legislatura. Ho cercato di dare massima espressione a tutta la coalizione che mi ha sostenuto. Il nostro compito sarà quello di lavorare per tutti i cittadini di Cervia, ascoltando le persone, cercando di capire il problemi e le esigenze, stando dentro la città e nel territorio. Nelle prossime settimane nominerò anche alcuni delegati del sindaco che si occuperanno di tematiche specifiche, progetti e particolari ambiti che ritengo debbano avere figure di riferimento appositamente dedicate. Sarà una squadra larga a servizio della nostra città, in continuo ascolto dei singoli cittadini, dei Consigli di zona, delle Associazioni di categoria e delle diverse realtà espressioni del territorio. Per noi sarà imprescindibile il coinvolgimento di tutta la comunità e la concertazione continua per arrivare a scelte condivise e partecipate. Fin da ora ringrazio tutti coloro che vorranno affrontare con noi questo percorso".

La Giunta

Sindaco: Massimo Medri, deleghe a Turismo, Sicurezza e Legalità, Protezione civile, Politiche ambientali, Progetti speciali. Vicesindaco: Gabriele Armuzzi, deleghe a Bilancio, Organismi partecipati, Affari generali, Affari legali, Personale, Saline, Caccia e Pesca, Identità e tradizioni. Assessore Michela Brunelli deleghe a Sport, Scuola, Pari opportunità, Pace e Cooperazione internazionale. Assessore Bianca Maria Manzi deleghe a Welfare e Servizi alla persona, Servizi sanitari, Valorizzazione e gestione del patrimonio, Volontariato. Assessore Enrico Mazzolani deleghe a Edilizia, Urbanistica, Lavori Pubblici, Manutenzioni. Assessore Michele Fiumi deleghe ad Attività produttive e demanio, Cultura, Partecipazione del cittadino, Sviluppo tecnologico.