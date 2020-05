Nuove aree pedonali in centro, Tripoli (Articolo Uno): "Il virus passerà, le pedonalizzazioni ci piacerebbe rimanessero"

"È un’ottima notizia per il quartiere del centro storico quella dell’approvazione della delibera della Giunta Comunale che prevede, tra le altre cose, la pedonalizzazione di ampie aree del centro urbano che vanno da via Diaz, via C. Ricci, parti di via Baccarini per finire con via Argentario e via Salara. Un quartiere, un centro storico più fruibile, vivibile e sicuro, in particolare per gli utenti più deboli". Così Luigi Tripoli, consigliere territoriale di "Articolo Uno" della Circoscrizione Centro Urbano.

Espone Tripoli: "Le pedonalizzazioni permettono di ridurre l’impatto ambientale degli autoveicoli con notevoli benefici contro smog e inquinamento e rendono il centro storico di Ravenna (che si caratterizza nel panorama internazionale per il proprio inestimabile patrimonio artistico e culturale) più fruibile e visitabile per visitatori e turisti con ovvi vantaggi per esercenti e commercianti, categorie che oggi più che mai, dopo i mesi del lockdown a causa del Covid, hanno bisogno di riprendere la loro attività con serenità e sicurezza, potenziando l’offerta dei posti a sedere e rendendo il nostro centro ancora più accogliente e attrattivo".

"Questa decisione si inserisce all’interno di un disegno più vasto che vede questo quartiere e la città di Ravenna tutta sempre più in linea con le altre grandi città d’arte italiane ed europee, una città attenta all’ambiente, vivibile - prosegue -. Una città che dalla Darsena, passando dalla tomba di Dante, dagli 8 monumenti Unesco, e dal lungomare dei lidi, risulta sempre più a misura d’uomo. Anche le pedonalizzazioni sono e devono essere centrali nel nuovo modello di sviluppo che siano chiamati a costruire nelle nostre città. Uno sviluppo sostenibile che sia fondato su una progressiva e non più rinviabile transizione ecologica della nostra economia e della nostra società capace di conciliare sempre meglio sviluppo e ambiente e capace di creare nuovo lavoro e innovazione per il prossimo futuro".