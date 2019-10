Nuovo polo commerciale, porto, Darsena ed esigenze dei giovani universitari nel menù del Consiglio comunale

Martedì, alle 16, si riunisce il consiglio comunale, visibile anche attraverso internet in diretta streaming sul sito del Comune (http://bit.ly/diretta-streaming-consiglio) e sulla pagina facebook Comune di Ravenna. A inizio seduta la trattazione dei seguenti question time: “Sempre più nebbia attorno al ponte di Grattacoppa” presentato da Massimo Manzoli (Ravenna in Comune); “Mammografia” presentato da Mariella Mantovani (Art.1-Mdp) e Michele Distaso (Sinistra per Ravenna); “Più informatica e meno politica nella scuola dell’obbligo” presentato da Rosanna Biondi (Lega Nord).

A seguire ci saranno due interrogazioni: una per il vicesindaco Eugenio Fusignani da parte Emanuele Panizza (Gruppo misto) su “Bando Autorità portuale”; l’altra per l’assessora Valentina Morigi presentata da Daniele Perini (Ama Ravenna) su “Incentiviamo l'acquisto dei seggiolini anti abbandono”.

Successivamente l’assessore Federica Del Conte illustrerà la proposta di deliberazione “Accordo territoriale per l’insediamento commerciale di rilevanza provinciale di attrazione inferiore da attuarsi nell’ambito individuato dalla scheda di Poc RQ05a via Faentina del comune di Ravenna”.

L’assessore Ouidad Bakkali presenterà la proposta di ratifica ai sensi degli articoli 42 comma 4 e 175 comma 4 del decreto legislativo 267/2000 - deliberazione di giunta comunale pv 466 del 17/09/19 avente ad oggetto “Attuazione progetto Europe 2019 attraverso il muro cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna e relativa variazione di bilancio”.

Infine saranno discussi i seguenti ordini del giorno: “Preoccupazione per il futuro della darsena di città” presentato da Daniele Perini (Ama Ravenna) e “Ravenna: veniamo incontro alle esigenze degli studenti universitari” presentato da Andrea Vasi (Pri) e Lorenzo Margotti (Pd).