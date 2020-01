Nuovo polo scolastico in via Vicoli, iniziata la raccolta firme di LpRa

La Giunta comunale ha approvato il 30 dicembre scorso, con un solo atto, il progetto preliminare, il progetto definitivo e il progetto esecutivo del "Polo scolastico 0-6 anni ‘Talamone’ Via Vicoli – Ravenna Nuova Costruzione”. "La popolazione locale, che risiede densamente a lato del parco di verde pubblico entro cui tale Polo sarà dunque costruito a partire da quest’anno, non ha mai ricevuto informazione di tale intervento, neppure attraverso il Consiglio territoriale del Centro urbano, entro cui il parco è collocato", evidenzia il capogruppo Alvaro Ancisi.

"Neppure era stata informata della scelta, compiuta dalla Giunta comunale il 29 maggio 2018, di “trasferire” lì il Polo scolastico progettato per essere costruito nel parco di via Talamone (altrimenti detto “di via Nizza”, esistente nel quartiere Nullo Baldini), oggetto di contestazione da parte di una petizione popolare. Tanto è vero che il Comune ha mantenuto a questo Polo il nome di Talamone anche adesso che lo si fa in via Vicoli - prosegue Ancisi -. La popolazione di via Vicoli non si oppone a questa nuova scelta, pur notando negativamente che cementifica 4287 metri quadrati del proprio verde pubblico, veramente troppi. Ma non accetta di non poterne almeno discutere la giusta collocazione che, riducendo il consumo di terreno vergine, non produca, a danno dei molti abitanti che vivono nelle vie laterali al parco, maggiori problemi di traffico e di inquinamento, anche acustico, di quanti già non ci siano".

Lista per Ravenna ha avviato una petizione, con primo firmatario Stefano Donati, capogruppo territoriale, che ha già raccolto 257 firme, che può essere sottoscritta nell’ufficio di Lista per Ravenna (quarto piano in Piazza del Popolo, negli orari di lavoro del Comune), nella sede dell'Enpa di via Corti alle Mura 68, dalle 9 alle 12; e nell’abitazione privata di via Ercolana, 21, da lunedì a venerdì dalle 12.30 alle 14.30 (è possibile richiedere l'appuntamento al 3492247708).