"O Capiamo O Moriamo": Mario Adinolfi ha presentato il suo libro a Ravenna

Sabato sera all’hotel Mattei a Ravenna il Circolo Popolo della Famiglia di Ravenna ha ospitato Mario Adinolfi per la presentazione del suo libro "O Capiamo O Moriamo". E' stata, afferma Stefano Gardini, presidente del circolo Popolo della Famiglia Ravenna, "una serata partecipata e soprattutto interessante, nella quale Adinolfi ha dato la carica a tutti parlando del rischio dell’approvazione di altre leggi infami nella prossima legislatura senza una presenza decisiva del Popolo della Famiglia in parlamento".

"A margine dell’incontro abbiamo parlato con molte persone che avevano domande e approfondimenti sul programma del Popolo della Famiglia - continua Gardini -. La serata è stata anche l’occasione per cominciare la raccolta firme per la presentazione delle liste per Camera e Senato; con grande sorpresa nonostante tre persone impegnate, tra cui il certificatore, prima e dopo l’incontro c’è sempre stata ressa al banchetto con un ottimo risultato. Continueremo nei prossimi giorni la raccolta con gazebo e banchetti per strada fino a raggiungere il risultato necessario. La risposta della gente è stata davvero importante e ne siamo felici".