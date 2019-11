Oil&gas, Salvini: "Governo nemico delle imprese, speriamo non scappino"

"Continuiamo ad avere un Governo che fa scappare le imprese". Rispondendo a Rimini alle domande dei cronisti prima di partecipare al congresso nazionale del Sap, il segretario della Lega Matteo Salvini torna sulla decisione di non spegnere l'altoforno dell'Ilva. E poi continua: "Mi hanno chiamato da Ravenna, lì c'è il problema dell'oil&gas, ci sono migliaia di posti di lavoro a rischio perchè qualcuno vorrebbe sospendere la ricerca di energia. Ieri ero in uno zuccherificio nel Bolognese, dove sono disperati per la sugar tax e poi l'Ilva, e poi l'Alitalia". Secondo Salvini "questo è un governo nemico delle imprese. Speriamo che non scappino, però il danno il governo lo ha fatto"