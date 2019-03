Oil&gas, videosorveglianza, treni e bici elettriche: si riunisce il Consiglio comunale

Martedì si riunisce il consiglio comunale, visibile anche attraverso internet in diretta streaming sul sito del Comune (http://bit.ly/diretta-streaming-consiglio) e sulla pagina facebook Comune di Ravenna. In apertura di seduta sarà data risposta ai seguenti question time: “Intervento di livellamento stradale di piazza del Foro Boario con ingresso da via Farini 127/129 in San Pietro in Vincoli” presentato da Learco Vittorio Tavoni (Lega nord); “Sulle possibili ripercussioni negative a carico delle aziende dell’oil&gas ravennati dovute al sostegno a Mediterranea da parte del sindaco” presentata da Veronica Verlicchi (La Pigna); “Smaltimenti dei rifiuti – problematiche connesse alla raccolta differenziata” presentato da Emanuele Panizza e Marco Maiolini (gruppo misto).

Seguiranno tre interrogazioni a cui darà risposta l’assessore Roberto Fagnani: la prima presentata da Samantha Tardi (CambierRà) su “Museo Classis quante spese energetiche e quali ottemperanze migliorative”; la seconda e la terza da parte di Daniele Perini (Ama Ravenna) su “Incentiviamo l'utilizzo della bicicletta elettrica” e su “Chiarezza sul nuovo orario regionale dei treni”. Sempre presentata da Daniele Perini (Ama Ravenna) l’interrogazione per l’assessore Gianandrea Baroncini che risponderà su “Pialassa Piomboni: preoccupata attenzione, ma fiducia”.

Seguirà la proposta di deliberazione dell’assessora Ouidad Bakkali “Ratifica - ai sensi degli artt. 42 comma 4 e 175 comma 4 del d.lgs. 267/2000 - deliberazione di giunta comunale pv 46 del 19/02/2019 avente ad oggetto: “Contributo per l'acquisto dei libri di testo per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l'a.s. 2018/2019 variazione di bilancio”. Veronica Verlicchi (La Pigna) presenterà la delibera (ai sensi dell'art. 44 del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale) “Inserimento articolo 7 bis del regolamento di videosorveglianza” in discussione congiunta con le tre mozioni, sempre proposte dalla consigliera Verlicchi: “Installazione delle telecamere di video sorveglianza in via prioritaria nei lidi e nel forese”, “Realizzazione di un sistema di videosorveglianza pubblico e privato” sottoscritta anche da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna) e “Utilizzo nelle ore serali notturne e nei festivi della vigilanza privata a supporto della polizia municipale”.

Successivamente l’assessore Roberto Fagnani risponderà alla mozione presentata dai consiglieri Veronica Verlicchi (La Pigna), Michele Casadio (Pd) e Daniele Perini (Ama Ravenna) su “Incentivazione all'acquisto di biciclette elettriche”. Infine sarà discusso l’ordine del giorno presentato da Marco Maiolini ed Emanuele Panizza (gruppo misto) “Per limitare i carichi eccezionali”.