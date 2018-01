Paglia (LeU): "Il Pd schiera nomi del centro-destra, noi persone di valore"

"Liberi e Uguali in Emilia Romagna ha la certezza di potere annunciare una lista con candidate e candidati competenti, radicati nel territorio nonché, in diversi casi, espressione di esperienze di buon governo o di importanti lotte nel mondo del lavoro e aperta al mondo del civismo in particolare su Bologna": lo dice Giovanni Paglia, candidato alla Camera in Emilia Romagna per Liberi e Uguali. Invce per l'esponente di Leu "a un PD che importa in Emilia Romagna svariati nomi di centrodestra cui garantire un seggio sicuro tra i suoi alleati (Casini a Bologna, Lorenzin a Modena, Pizzolante a Rimini), LeU risponde con persone che incarnano valori e progetti di una sinistra all'altezza delle sfide del presente e che già in questi anni hanno dimostrato la propria costante presenza e determinazione al fianco della parte più debole delle nostre comunità, provando a rappresentarle e a proporre azioni di riforma che andassero in direzione della riduzione delle diseguaglianze tra i pochi ricchissimi e i moltissimi poveri e precari".