Palmiro Di Maria è il nuovo segretario provinciale del Partito Comunista italiano

Mercoledì scorso si è riunito a Faenza l Comitato Federale del Partito comunista italiano di Ravenna con all’ordine del giorno le dimissioni del segretario provinciale Paolo Viglianti ed elezione del nuovo segretario provinciale. Il comitato Federale, nel prendere atto delle dimissioni di Viglianti, eletto segretario Regionale del partito, lo ringrazia per il lavoro svolto nella Federazione di Ravenna e gli augura di svolgere il suo nuovo incarico con proficuità e diligenza. Successivamente si è passato ad eleggere il nuovo segretario della Federazione del Pci di Ravenna: è stato eletto Palmiro Di Maria, che nel passato ha ricoperto incarichi sia nel PdCI (segretario della Federazione nel 2007), nel 2010 canditato Sindaco a Faenza per la lista PdCI/PRC, nella pubblica amministrazione come assessore comunale a Bagnacavallo dal 2009 al 2014, dal 2006 al 2011 membro del Consiglio Nazionale Anpi.