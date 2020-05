Panizza (Gruppo Misto): "Mascherine e gel igienizzante siano sempre reperibili dalle farmacie"

L'emergenza sanitaria dovuta all’infezione da Covid-19 ha colto tutti impreparati. "E' normale che sia necessario un po’ di tempo per capire quali sono le nuove esigenze e farvi fronte, ed è innegabile che ci sono cittadini che sono più penalizzati rispetto ad altri e hanno esigenze diverse - commenta il capogruppo del Gruppo misto in consiglio comunale Emanuele Panizza, che sul tema ha presentato un question time - Con particolare attenzione a mascherine, guanti e prodotti igienizzanti, si rileva la difficoltà di reperirli facilmente sul mercato e a un giusto prezzo. È evidente che una persona immunodepressa spesso abbia l’esigenza d’indossare mascherine ffp2 o ffp3, così come ci sono persone che hanno necessità di utilizzare guanti e liquido igienizzante per le loro pratiche quotidiane relative a proprie patologie che nulla hanno a che fare con l’emergenza sanitaria in corso. È altrettanto evidente che queste persone non possono farne a meno per non mettere a repentaglio la propria salute e, in alcuni casi, non esistono neanche soluzioni alternative. Di conseguenza è preciso dovere dell’amministrazione pubblica far sì che queste persone siano in grado di reperirle e approvvigionarsene a un costo sostenibile, quale era prima dell’emergenza. Chiediamo al sindaco e alla giunta di attivarsi presso chi di competenza per evidenziare la problematica sollevata e far sì che, almeno fino a quando la situazione non si sarà normalizzata, ci sia sempre a disposizione presso il magazzino centrale (a cui possono attingere le varie farmacie) una scorta di tali prodotti da fornire al giusto prezzo, eventualmente identificate dal proprio medico di base".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.