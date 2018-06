Paolo Viglianti eletto segretario della Federazione provinciale del Pci

A due anni esatti dall'Assemblea Costituente svoltasi a San Lazzaro di Savena, dove si avviò la ricostruzione del Partito Comunista Italiano, si è svolto a Faenza il Primo Congresso della Federazione provinciale del PCI di Ravenna. "Nel corso dei lavori, si è confermata la necessità della presenza nel Paese del partito comunista - viene evidenziato -. In un Paese, in cui la deriva a destra mette in pericolo la democrazia e la Costituzione, la priorità è ricostruire una coscienza di classe in grado di riunire nello scontro tra lavoro e capitale i comunisti, le forze della sinistra: politiche, sociali e associative di movimento".

Come da regolamento; sono stati eletti i delegati al Congresso Nazionale (6-7-8 luglio 2018 ad Orvieto) e il Comitato Federale che ha eletto Paolo Viglianti segretario della Federazione provinciale del PCI di Ravenna. 61 anni, senese di nascita, faentino di adozione; pensionato, ex responsabile della formazione tecnica sui sistemi di controllo del traffico aereo in azienda primaria del settore; ha svolto lunga attività sindacale in sindacati di base e Cgil del trasporto aereo; impegnato in militanza politica nel PCI, già componente del Comitato Centrale e segretario Sez. del PCI di Faenza.