Parchi in degrado e crisi del centro storico: si riunisce il Consiglio comunale

Martedì 15 maggio alle 16 si riunisce il consiglio comunale, visibile anche attraverso internet in diretta streaming sul sito del Comune e sulla pagina Facebook Comune di Ravenna. A inizio seduta saranno trattati i seguenti question time: “Sullo stato di degrado del parco pubblico tra le vie Pola e Capodistria”, presentato da Veronica Verlicchi, capogruppo de La Pigna; “Diserbo spietato di prati a Porto Corsini”, di Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna; “La violenza di alcuni richiedenti asilo non va d’accordo con lo sport”, sottoscritto da Samantha Gardin e Massimiliano Alberghini, rispettivamente capogruppo e consigliere della Lega nord.

Il consiglio proseguirà i lavori con le interrogazioni all’assessore all’Ambiente Gianandrea Baroncini presentate, la prima, dalla consigliera Samantha Tardi, capogruppo di CambieRà su “Bando per fornitura e ripristino giochi in aree verdi pubbliche: quali intenzioni reali?”; la seconda da parte della consigliera Mariella Mantovani, capogruppo di Articolo 1 Mdp su “Chiarezza sull’ampliamento dell’impianto di via Baiona per la termodistruzione dei rifiuti industriali speciali e pericolosi”. All’assessore allo Sviluppo economico Massimo Cameliani è rivolta l’ interrogazione presentata da Learco Vittorio Tavoni, consigliere di Lega nord, dal titolo “Chiusura dei negozi nel centro di Ravenna e la desertificazione dello stesso”.

Il sindaco Michele de Pascale risponderà all’interrogazione della consigliera Mariella Mantovani, capogruppo Articolo 1 – Mdp, su “Utilizzo degli spazi dell’edificio del decentramento di Marina di Ravenna”. All’assessore al Turismo Giacomo Costantini è indirizzata l’interrogazione della consigliera Samantha Tardi del gruppo CambieRà su “Odg Iat diffusi votato favorevole: disattese tutte le promesse”. L’interrogazione rivolta all’assessora alla Cultura Elsa Signorino da parte di Daniele Perini, capogruppo di Ama Ravenna, è sul tema “Accogliamo e rivalutiamo l’antica nave scoperta a Ravenna”.

Sarà quindi la volta degli ordini del giorno: due sono presentati dal consigliere Emanuele Panizza del gruppo Misto e riguardano “Sui tempi di attesa ai passaggi a livello” e “Riduzione tempo di viaggio nella tratta ferroviaria Ravenna/Bologna/Ravenna”. Saranno quindi discussi e votati quelli presentati dalla consigliera Veronica Verlicchi, capogruppo de La Pigna “Sull’apertura a determinate fasce orarie del tratto di ztl di via Guaccimanni compreso tra piazza Caduti e largo Firenze per facilitarne il raggiungimento del parcheggio per la durata del secondo stralcio dei lavori in via Pascoli”; da Alberto Ancarani, capogruppo di Forza Italia, dal titolo “Perché lo striscione verità e giustizia per Giulio Regeni e non quello verità e giustizia per David Rossi”; dalla consigliera Samantha Tardi su “Musica e arte: ossigeno per la società”.