Parco della Pace al buio e incustodito, Faustino: "Prendere subito provvedimenti"

Dopo una serie di segnalazioni sulla situazione al Parco della Pace, che di notte rimarrebbe aperto, al buio e incustodito, a verificare lo stato di fatto ci ha pensato Marcello Faustino, responsabile Commissione ULPEE - Consiglio Territoriale Ravenna Sud. "Alle 22 di mercoledì - spiega - quanto segnalato corrispondeva al vero. Invito dunque chi di dovere a controllare e prendere i dovuti provvedimenti, vista la pericolosità che comporta lasciare aperto un parco di notte completamente al buio ed incustodito. Siamo tutti al corrente infatti delle modalità che la microcriminalità utilizza per lo spaccio di droghe, per non parlare della possibilità che questo importantissimo parco, seppur lasciato degradare nell’indifferenza delle amministrazioni degli ultimi anni, possa così diventare meta del bivacco notturno di chiunque".