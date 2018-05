Parco di Marina di Ravenna in stato d'abbandono: "Quale futuro?"

Dopo tre anni dalla chiusura del bar del parco pubblico di Marina di Ravenna, l’incendio e la causa del gestore con il Demanio per l’immobile non accatastato, i consiglieri territoriali della zona mare Alessandro Pini e Sabrina Bonomo di Lega Nord e i residenti si domandano se il parco riaprirà e chiedono che il sindaco riferisca in sede di consiglio territoriale. "Il parco dovrebbe essere il fiore all'occhiello di Marina di Ravenna, e invece è abbandonato - spiegano i due consiglieri - I giochi sono tutti rotti, i bidoni pieni di immondizia, l’erba alta. Non è stata fatta nessuna disinfestazione e l’unico chiosco risulta ancora chiuso. Ricordiamo bene come fu messo al bando dalla forestale su un immobile non esistente al catasto. Quello che ci chiediamo, e come noi tanti altri, è dove i nostri cittadini e i turisti possano portare i loro figli a giocare godendosi un po’ di ombra e la tranquillità del parco. Inoltre la stagione estiva è alle porte: chiediamo quindi al sindaco e all’amministrazione di rendere nuovamente il nostro parco pubblico sicuro e agibile per i nostri figli e concittadini. Inoltre sarebbe un ulteriore passo verso i cittadini poter avere anche solo un furgoncino come punto ristoro".