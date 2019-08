Parco Ridracoli buio la sera, richiesta di Lista per Ravenna per più illuminazione

Il Consiglio territoriale Darsena, richiesto dall’Amministrazione comunale di redigere l’elenco delle priorità del suo territorio per l’anno 2019, ha inserito la realizzazione di un impianto di illuminazione pubblica nella parte interna di piazza Ridracoli, dove è situato un parco alberato, chiedendo che vi siano installati almeno tre punti luce. La proposta era stata avanzata dal Comitato della zona Poggi-Antica Milizia, al centro della quale la piazza è situata.

Lamenta Elisa Frontini, capogruppo di Lista per Ravenna: "La strada intorno alla piazza, sul lato sud della quale si trova la palestra Body 2000, ampiamente frequentata, è sufficientemente illuminata, ma durante le ore tarde della sera e della notte, e specialmente d’inverno, il parco resta totalmente avvolto nell’oscurità. Lista per Ravenna ha acquisito un parere tecnico secondo cui l’impianto, nelle dimensioni richieste, richiederebbe un investimento inferiore ai 10 mila euro, compresi gli allacciamenti alla rete pubblica esistente. Rivolgo perciò al presidente del Consiglio territoriale in indirizzo la presente istanza, affinché, consulti formalmente gli uffici dell’Amministrazione comunale aventi competenza sull’area Infrastrutture civili, servizio Strade, ufficio Illuminazione pubblica, allo scopo di ottenere conferma sui termini finanziari di fattibilità del suddetto impianto e conoscere, di conseguenza, se si conviene di darvi corso entro quest’ anno".