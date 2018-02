Partito repubblicano, tante iniziative per festeggiare la Repubblica Romana

Sono 31 le iniziative che i circoli del Partito repubblicano italiano ravennate hanno promosso nel corso dell'ultima settimana per celebrare la Repubblica Romana e che si sono concluse domenica con gli appuntamenti conviviali a San Michele, Castiglione, San Pietro in Vincoli, Bastia, Classe e Chiusa San Marco.

I segretari Eugenio Fusignani e Stefano Ravaglia sono stati presenti nel corso della settimana alle iniziative svoltesi al Mameli, a Villanova di Ravenna, San Pierino, Santo Stefano, Coccolia, al Guerrini e in tutta la provincia che hanno coinvolto oltre 3000 cittadini tra iscritti e simpatizzanti. Domenica a San Michele i consiglieri comunali Chiara Francesconi e Andrea Vasi hanno salutato i presenti, mentre Giannantonio Mingozzi e Massimo Cimatti hanno ricordato le origini di una data storica per i repubblicani e per l'edera, "un simbolo che difenderemo sempre con orgoglio e spirito patriottico". Tra i 150 presenti a San Michele un folto gruppo di amici di Marina di Ravenna è di Camerlona.