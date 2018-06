Pd, a Ravenna la Festa nazionale dell'Unità: "Una grande occasione per il nostro territorio"

Si terrà a Ravenna l’edizione del 2018 della Festa Nazionale dell’Unità. Sabato Maurizio Martina ha annunciato che la Festa Nazionale del Partito Democratico del 2018 si terrà a Ravenna, dal 24 agosto al 10 settembre. “È una notizia che ci gratifica e ci responsabilizza politicamente e organizzativamente – ha commentato il segretario provinciale Alessandro Barattoni - ma soprattutto un enorme riconoscimento a tutti i volontari di tutta la provincia che in questi anni hanno fatto sì che la Grande Festa fosse una bellissima festa popolare. È anche una straordinaria occasione di visibilità per tutto il nostro territorio che per 18 giorni sarà al centro della comunicazione politica nazionale. Avremo bisogno dell’impegno e della passione di tutti quelli che vorranno darci una mano per fare in modo che la prima volta non si scordi mai. So che per il Pd e per la sinistra tutta non è un momento meraviglioso e che gli elettori ci hanno imposto di ripensare il Partito. Sono perciò contento che l’inizio di questo percorso possa ripartire da qui, da casa nostra. Grazie a Maurizio Martina e Andrea Rossi per la fiducia, saremo pronti".

Anche il segretario regionale Paolo Calvano ha espresso la sua soddisfazione : "La Festa Nazionale dell'Unità – ha detto - si terrà quest'estate a Ravenna e sarà la prima volta nella storia. È una grande soddisfazione per il Pd dell'Emilia-Romagna ospitare nuovamente la Festa Nazionale dopo l'edizione dello scorso anno a Imola. Siamo già al lavoro e con il Pd di Ravenna e il contributo fondamentale di migliaia di volontari costruiremo una Festa bellissima. Da Ravenna, dall'Emilia-Romagna il Pd riparte con le sue proposte per il futuro del Paese". “Ringrazio Maurizio Martina e il Partito Democratico per aver portato la Festa nazionale de l’Unità a Ravenna - commenta il sindaco De Pascale - Accogliamo il Pd nazionale in un territorio provinciale in cui il centrosinistra è stato vincente, unito e innovativo, anche in questi anni complicati. La presenza della Festa a Ravenna rappresenterà inoltre anche una positiva occasione di visibilità nazionale e di incoming per la città”.