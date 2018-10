Pd, De Pascale a Roma per sostenere la candidatura di Zingaretti: "L'unico con idee per ripartire"

Sabato il sindaco Michele De Pascale si recherà a Roma a "Piazza Grande", l'evento che consacrerà definitivamente la candidatura di Nicola Zingaretti alla segreteria del Pd. "Sarò a Roma per dare una mano, nel mio piccolo, a costruire una nuova proposta per l'Italia partendo anche dal lavoro che in questi anni abbiamo fatto a Ravenna - commenta il primo cittadino - Un nuovo pensiero e un nuovo programma che sappia tenere insieme crescita, giustizia sociale, sicurezza e cultura. Il congresso del Partito Democratico non sarà certamente in grado da solo di risolvere tutti i problemi del centrosinistra, ma è la precondizione per una ripartenza, auspicando che siano finalmente superate tutte le resistenze al cambiamento che di fatto cercano quotidianamente di rinviarlo. Il mio sostegno andrà a Nicola Zingaretti che è stato l'unico in questi mesi a mettere in campo idee e proposte per ripartire, anche sapendo fare autocritica. Nicola in questi anni ha governato, vinto, unito e saputo innovare. Pieno rispetto per tutte le altre candidature, ma è arrivato il momento di fissare le date del congresso e cominciare questa discussione, per poi affrontare tutti insieme le elezioni europee".