Pd, parte la sessione primaverile "Bussole per la geopolitica"

Riparte una nuova sessione primaverile della scuola di geopolitica del Partito Democratico di Ravenna che offre ai giovani dai 18 ai 25 anni, appassionati di politica e di economia, uno strumento per affinare le proprie analisi e un’occasione di confronto. "Gli incontri si svolgono con la modalità della tavola rotonda; il relatore introduce temi e suggestioni per proseguire con un dialogo in cui i partecipanti esprimono liberamente idee e impressioni. Una sola bussola per orientarsi nel mondo moderno non basta più - viene presentato -. Nei prossimi incontri approfondiremo le radici della geopolitica attraverso le chiavi di lettura della scienza, della filosofia, della storia e della letteratura". Venerdì alle 20 appuntamento con Alberto Bucci “Potenza e limiti della scienza”; venerdì 5 aprile alle 20 con Filippo Onoranti (“Sentire per conoscere: l’estetica del linguaggio”); venerdì 12 aprile alle 20 con Silvia Quattrini (“Teodorico il Grande: un re ‘barbaro’ tra Romani d’Italia e Bizantini”) e sabato 11 maggio (Firenze) alle 11.30 con Paolo Pingani (“Versi diversi. La geopolitica nella poesia di Dante”). Ai tre appuntamenti ravennati seguirà una visita a Firenze dove si svolgerà l’ultima lezione del corso. L’iscrizione è obbligatoria e la richiesta deve pervenire tramite mail a segreteria@pdravenna.it.