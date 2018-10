Pd, prosegue il percorso partecipato del "BootCamp" di Alfonsine

Il Pd di Alfonsine prosegue la propria stagione di ascolto portando avanti il progetto “BootCamp: Laboratorio di idee per Alfonsine” già sviluppato nella prima parte dell’anno, intendendo continuare a coinvolgere i cittadini in un percorso in grado di tradurre in punti programmatici per le amministrative del 2019 le proposte che emergeranno. In particolare, dopo gli incontri tenutisi la primavera scorsa, nel corso dei quali sono state affrontate rilevanti tematiche come Scuola, Politiche Giovanili, Cultura ed Associazionismo, Benessere ed Ambiente, giovedì 4 ottobre sarà la volta dello “Sviluppo del Territorio”. In particolare, sarà l’occasione per confrontarsi sulle novità in tema di strumenti di programmazione urbanistica e sulle opportunità che da queste ultime potranno derivare per la nostra Comunità. L’incontro avrà luogo presso la sede del Pd di Alfonsine in Piazza Gramsci 26, alle 20:30.