Pd, Roberto Giachetti guarda "Sempre Avanti" e si candida alle primarie

Una sala Strocchi gremita, lunedì sera al circolo D'Attorre, per la presentare la mozione congressuale "Sempre Avanti" a sostegno della candidatura alla segreteria nazionale del Partito Democratico di Roberto Giachetti. "Rappresenterò tutte le persone che credono in una politica fatta con passione e con un ideale davanti a sè, e la mia sarà la posizione più netta al no ad accordi col Movimento 5 stelle e a forme di aggregazione e politiche superate dal tempo e dagli eventi - spiega Giachetti - in questo senso le altre candidature in campo prima della nostra non davano sufficienti garanzie. L'Italia e il Pd non possono permettersi di tornare indietro, No alla decrescita (in)felice che vogliono Salvini e Di Maio. Noi andiamo e andremo "Sempre Avanti" sui diritti civili e sociali, sull’ambiente, sulle pari opportunità, sull’Europa, sul lavoro, sulla sicurezza e sull’integrazione, sulla formazione, sulla ricerca, sulla cultura e sull’innovazione. E naturalmente sull’organizzazione del partito".